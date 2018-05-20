Саммит Украина — ЕС: за миллиард евро придется ускориться с Антикоррупционным судом и проверкой е-деклараций

На саммите Украина — ЕС, который состоится летом, Украина попытается еще глубже интегрироваться в Евросоюз. В планах — присоединение к таможенному и энергетическому союзу Европы, а также получение очередного финансового транша. За это в ЕС требуют от Украины прогресса в создании антикоррупционного суда и автоматическую проверку е-деклараций.

Деньги и Минск

О точной дате проведения саммита на днях рассказал посол ЕС в Украине Хью Мингарелли.

"Совет ассоциации Украина — ЕС пройдет в декабре, но до этого 9 июля состоится саммит Украина — ЕС, и мы уже знаем несколько вопросов, которые должны быть подняты", — заявил Мингарелли.

Дипломат добавил: на саммите обсудят желание нашей страны присоединиться к Европейским таможенному и энергетическому союзам, а также единому цифровому рынку.

"Вдобавок есть традиционные вопросы: процесс реформ и имплементация, а точнее отсутствие имплементации Минских соглашений", — подчеркнул посол и добавил, что особняком будут стоять вопросы борьбы с коррупцией и макрофинансовой помощи.

Миллиард на 12 лет

О новом пакете макрофинансовой помощи Европы разговоры идут еще с ноября прошлого года, когда на саммите Восточного партнерства в Брюсселе наш гарант заявил "об очень амбициозном проекте". Уже в марте 2018 года в ЕС одобрили программу, назвав ключевые цифры "макрофина". Сумма помощи составит 1 млрд евро, которые выдадут двумя траншами, по 500 млн евро. Это будет кредит под низкие проценты, предварительно рассчитанный на 12 лет. Правда, за миллиард еврочиновники требуют от нас принятия закона об антикоррупционном суде с рекомендациями Венецианской комиссии (назначение судей контролирует в том числе Совет международных экспертов). Также необходимо запустить автоматическую проверку электронных деклараций и начать масштабную приватизацию госимущества.

Успеем с оговорками

Сегодня законопроект об антикоррупционном суде принят в первом чтении. На второе, по словам спикера ВР Андрея Парубия, он должен попасть не позднее следующей недели. Закон о приватизации уже подписан президентом и ждет уточнений со стороны Кабмина. Политэксперт Игорь Тышкевич считает, что к саммиту парламент успеет принять и закон о новом суде, и формально запустить автоматическую проверку е-деклараций.

"У нас традиционно принимались законы под работу с МВФ, под безвиз. Поэтому с точки зрения выполнения формальных условий для того, чтобы каким-то образом получить эту помощь или просто чтобы начать разговор о ее получении, я думаю, что все будет сделано, — объясняет он. — Будут определенные проблемы с точки зрения реализации законов. Если говорить, например, об антикоррупционном суде, то можно провести параллель с Госбюро расследований. Его создание — условие наших внешних партнеров, но процесс уже длится два года, и еще не закончен. Закон был принят достаточно быстро. Но потом очень долго выбирали тех, кто будет выбирать руководителя бюро, а потом так же долго проводили конкурс на эту должность. Формально все было выполнено — руководитель был. Но понятно же, что один человек в штате — это не означает работающая структура".

Посол ЕС: "У Украины ужасный имидж"

Кроме информации о предстоящем саммите, Мингарелли сделал резонансное заявление, что у Украины не много сторонников в ЕС из-за плохого имиджа.

"Имидж вашей страны в ЕС — ужасный, очень немногие люди на Западе знают, какая на самом деле Украина. Что это — большая страна с 40 миллионами жителей, крупнейшее государство в Европе, которое производит ракеты, спутники и двигатели для самолетов. Каждый раз, когда тема Украины поднимается в Европе, — это всегда касается негативного аспекта: коррупции, Чернобыля, войны, проституции. Большой проблемой является коммуникация".

Политолог Сергей Таран считает, что в первую очередь нужно обращать внимание на решения Евросоюза: