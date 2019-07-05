Саммит Украина – Евросоюз в Киеве: кто приедет и что будут обсуждать
В Администрации президента Украины сообщили, какие европейские топ-чиновники посетят Киев 8 июля
21-ый саммит Украина – Европейский союз, который пройдет 8 июля этого года в Киеве, посетят топ-чиновники ЕС.
Как сообщили в Офисе президента, председателями мероприятия станут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Среди тем саммита будут обсуждаться вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, а также состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
По результатам мероприятия ожидается принятие совместного заявления.
Напомним, ранее экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что саммит должен проходить не в Киеве, а в Харькове, Днепре или Одессе - чтобы руководство ЕС воочию убедилось в уровне поддержки евроинтеграции.
Как мы уже писали, дата саммита была согласована в ходе первого официального заграничного визита Владимира Зеленского, который в июне посетил Брюссель. В бельгийской столице он провел переговоры с руководством Евросоюза, а также генеральным секретарем НАТО.
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