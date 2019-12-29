"Самое главное – люди дома": Зеленский тепло приветствовал освобожденных украинцев

29 декабря вечером в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с 76 освобожденными украинцами. Их встречал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу поздравить всех украинцев. Самое главное – это люди дома. Первая часть, о которой мы договаривались в "нормандской формате", выполнена. Мы вернули 81 человека, 76 человек сейчас на контролируемой части нашей Украины. Шестеро остались на оккупированной части нашей территории, так как там их семьи", – отметил Зеленский.

По словам президента, если они захотят приехать сюда, им будет обеспечено все, что для них важно.

"Я хочу поблагодарить всех лидеров "Нормандской четверки", все, о чем договаривались, выполнено в этом вопросе. Но мы понимаем, что очень много еще наших людей на территории Российской Федерации, и много перевезенных из Крыма. Это другой трек, которым мы сейчас тоже занимаемся", – заявил он.

Президент поблагодарил всех причастных к освобождению.

"Самое главное – люди дома. И как мы говорили, так и сделали – к Новому году. Поэтому встречать будут Новый год в семьях, дома, с родителями, с детьми. Это прекрасно, я счастлив, уверен, что они тоже", – отметил Зеленский.

Президент также ответил на вопрос об освобожденных "беркутовцах".

"По поводу "беркутовцев" – это условия. Условия – всех на всех, условия этого обмена. Мы забирали наших героев, я считаю, что это сложное было решение. Решение политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты – они все являются героями. Я уверен, что для нас приоритет – вернуть наших людей. Я с уважением отношусь ко всем родителям и родственникам, которые потеряли близких на Майдане. Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет. К сожалению, мы не можем это сделать. Но мы могли вернуть живых. И я уверен, что это приоритет. Почему "беркутовцы" были без приговоров – мы разберемся. Это никак не будет влиять на "дела Майдана", – резюмировал он.

Президент пообещал, что "дело Майдана" будет обязательно закончено.

"Если бы "беркутовцы" остались, мы бы не получили наших ребят, которые защищали Украину, которые были в Дебальцево ...Я вам больше скажу – если бы у меня было 100 "беркутовцев", и мне бы предложили одного разведчика, я бы им отдал 100 беркутовцев, и вернул бы живого разведчика", – подытожил президент.

В свою очередь, Валерия Лутковская, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, уточнила, что 17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Около 30 человек отказались вообще участвовать в обмене, они продолжают отбывать наказание (в Украине).

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал обмен пленными реальным результатом саммита в "нормандском формате".

Как заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Сайт "Сегодня" ведет трансляцию о подробностях обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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