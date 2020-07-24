Самолет МАУ был сбит незаконно: первые данные расшифровки черных ящиков

Завершен предварительный анализ "черных ящиков" сбитого самолета МАУ. Первым делом удалось узнать о незаконном вмешательстве в работу украинского авиалайнера.

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Об этом сообщил в Twitter заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики с PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета", – написал он.

Енин отметил, что теперь Украина ждет иранскую делегацию на первый раунд переговоров на следующей неделе.

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Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что черные ящики расшифровывались в присутствии двух украинских экспертов и представителей других стран. И теперь иранскую делегацию ждут в Киеве для переговоров относительно компенсации за катастрофу. Также Кулеба озвучил пять требований к Ирану.

Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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