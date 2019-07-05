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Самые яркие драки в Раде в одном видео

5 июля, 22:57

По статистике, масштабные битвы в парламенте происходят раз в год


Украинский парламент всегда был эмоциональным и с характером, иногда даже бойцовским. Причем – независимо от состава.

По статистике, масштабная драка в сессионном зале происходит раз в год. Чаще всего дрались при президентстве Януковича. Иногда все заканчивается пинками друг друга, а иногда на ремонт приходилось тратить миллионы из карманов налогоплательщиков.

Под давлением парламентариев часто не выдерживала система голосования "Рада". Ее буквально разбирали на части.

Одна из драк возникла в день голосования за закон о статусе региональных языков. Договориться не получилось, и в ход пошла сила.

В августе 2010-го в трибуну полетели яйца. И все это – под прикрытием дымовых шашек. Дрались в течение часа.

Депутатам часто разбивали лицо, рвали рубашки. Именно по причине кулачных конфликтов рабочий день депутатов завершался на несколько часов раньше. Перепадало и действующему спикеру.

Иногда народные избранники блокировали и ломали двери, спиливали заборы у парламента.

А во время предновогоднего заседание в 2012 году депутат Кужель заметила, что срабатывает карта отсутствующего нардепа. После короткой перебранки аргументом в разборках народных избранников стали кулаки.

Возникло противостояние и в день, когда в парламенте обсуждали языковой вопрос.

Звание самого крутого драчуна последних лет заслужил Владимир Парасюк. Он не сдержался перед генералом СБУ Василием Писным и с разбега дал ему ногой в голову.

Через полгода Парасюк снова затеял драку, но в этот раз по лицу получил сам.

Чем моложе демократия, тем горячее эмоции, говорит политолог Владимир Фесенко. Украинский парламент не исключение.

"Боец в парламенте всегда будет ньюсмейкером. Если я где-то проявлю так свой темперамент, я буду в новостях, обо мне будут вспоминать. Но на политический рейтинг это не влияет, или влияет отрицательно", – говорит политолог Владимир Фесенко.

Напомним, в июне 2018 года в сессионном зале Верховной Рады произошла стычка между народными депутатами Юрием Березой и Александром Долженковым.

А весной в эфире одного из украинских телеканалов внефрационный Сергей Мельничук сломал нос бывшему коллеге.Бывший комбат и народный депутат Дмитрий Линько устроили драку. Еще во время эфира нардепы довольно напряженно общались друг с другом, после чего дело дошло до рукоприкладства.

Масштабная стычка произошла в октябре 2017 года, когда в Раде подрались депутаты. Нардеп Юрий Левченко даже пытался кинуть в спикера ВР Андрея Парубия бутылку с водой, однако ее перехватили.

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Тег Рада, депутаты, драка, парламент, драка в раде

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