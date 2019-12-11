Самый богатый олигарх Молдовы просит политубежище в Украине – СМИ

Владимир Плахотнюк / Фото: Flickr

Сбежавший из Молдовы на фоне политического кризиса экс-председатель Демократической партии страны, олигарх Владимир Плахотнюк просит Украину предоставить ему статус политического беженца.

Об этом в эфире молдавского телеканала TV8 заявил мэр города Бельцы Ренато Усатый.

"Я спросил кое-кого в украинских спецслужбах, зачем Владу Плахотнюку получать политическое убежище в Украине. Мне объяснили, что Российская Федерация объявила его в международный розыск по нескольким пунктам, а Украина никого не экстрадирует в Россию", – сказал лидер пророссийской "Нашей партии" Усатый.

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Кроме того, по его словам, Плахотнюк хочет осесть в Украине, чтобы быть ближе к родине – таким образом, он надеется контролировать некоторых членов Демократической партии Молдовы.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что олигарх поселился в США, попросив предоставить ему политическое убежище. Кроме того, по словам Додона, 29 июля 2018 года Владимир Плахотнюк получил документы на второе имя – Новака Владислава.

Ренато Усатый это подтвердил. По его данным, второй паспорт на тот момент еще лидеру демократов выдала Служба информации и безопасности Молдовы, поскольку он участвовал в освобождении молдавских пилотов, которые в течение 3,5 лет были заложниками в Афганистане.

Стоит отметить, что по данным Bloomberg Владимир Плахотнюк является самым богатым человеком Молдовы. Оценивать масштабы его состояния журналисты не решились.

Напомним, ранее в этом году молдавские журналисты узнали о наличии украинского гражданства у так называемого "президента" непризнанной республики Приднестровья Вадима Красносельского.

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