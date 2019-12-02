"Самый деликатный вопрос": Зеленский рассказал, о чем будет говорить с Путиным в Париже

/ Фото: Сегодня

На встрече Нормандской четверки в Париже 9 декабря президент Владимир Зеленский потребует проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса (в т.наз. "ДНР" и "ЛНР") только после передачи участков госграницы под контроль Украины.

Об этом он заявил в интервью газете Le Monde, опубликованном в понедельник, 2 декабря.

"Это самый деликатный вопрос, без сомнения, — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о контроле границы с РФ как условии выборов в непризнанных "республиках" Донбасса. — Согласно тому, что было написано в Минских соглашениях в 2015 году, пограничный контроль должен быть восстановлен после выборов. Я не согласен с такой последовательностью событий".

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж

Он добавил, что хочет обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о новом, более масштабном обмене заключенными по примеру того, который состоялся 7 сентября. Также украинский лидер подчеркнул, что еще одним условием является полное прекращение огня.

"Если мы выполним эти два условия, тогда можно говорить о выборах. Но для этого потребуется тотальное разоружение и полное разведение всех вооруженных групп и исчезновение всего оружия", — указал Зеленский. Вместе с тем украинский лидер подчеркнул, что даже в случае провала переговоров в Париже он не собирается возвращаться к военному варианту решения кризиса, несмотря на то, что "некоторые в Украине выражают готовность [к этому]".

"Более 1 млн человек покинули Донбасс, спасаясь от стрельбы. Они тоже должны будут иметь возможность вернуться и проголосовать. Этого хотим мы, украинцы. Если мы дошли до этого пункта в переговорах, то нам кажется, что Россия тоже хочет мира", — сказал он.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Литву заверил, что уступок России на переговорах в Париже не будет.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама