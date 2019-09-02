Самый молодой министр в новом правительстве: что нужно знать о Михаиле Федорове

Вице-премьер-министром Украины – министром цифровой трансформации стал SMMщик с разрядом по шахматам

Фото: facebook.com/fedorov1991

29 августа Верховная Рада 9-го созыва на своем первом заседаниипроголосовала за новый состав Кабмина. Свои голоса "за" отдал 281 депутат, 26 нардепов проголосовали "против" и 45 – воздержались. Парламент поддержал кандидатуры членов нового Кабинета министров Украины, предложенные премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

Вице-премьер-министром Украины – министром цифровой трансформации стал Михаил Федоров.

Самый молодой министр нового Кабмина родился в Васильевке Запорожской области 21 января 1991 года. Учился в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления. Получал стипендию от ОБСЕ в рамках процессов мониторинга за экологией Запорожья. Принимал активное участие в профильных конференциях и крупнейших IT-форумах в Украине. Преподавал курс DIGITAL & SMM на Свободной образовательной платформе.

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В 2013 году в возрасте 22 лет Федоров основал собственное Digital-агентство, которое занимается увеличением продаж через рекламу в соцсетях. Одним из клиентов агентства был "Квартал-Концерт", но, по словам самого Федорова, в команду Владимира Зеленского он пришел за неделю до заявления Зеленского о том, что тот идет в президенты. Во время президентской кампании Зеленского был создателем сети "собственных медиа" кандидата. Именно Федоров отвечал за создание и продвижение каналов во всех соцсетях: YouTube, Instagram, Facebook и Telegram, а также за реализацию проекта "Государство в смартфоне".

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Женат, вместе с женой Анастасией воспитывают дочь Марию. Хобби – шахматы (имеет первый разряд).

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, кто вошел в состав нового Кабинета министров.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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