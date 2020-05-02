"Страшный кошмар": посол Украины жестко ответил на предложение отметить с коллегой из РФ окончание войны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался возложить цветы в ознаменование окончания Второй мировой войны с послами, среди которых будет и посол РФ. Об этом сообщает Tagesspiegel.

Как отмечает издание, мэр Берлина Михаэль Мюллер пригласил возложить цветы представителей Украины, Беларуси и России. Однако посол Украины отменил свое участие.

Мельник подчеркнул, что память о жертвах войны была для него моральной обязанностью, но сейчас он должен держаться подальше от празднования 2 мая.

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"Даже в самый страшный кошмар я не мог представить возложение венков рядом с представителем страны, который более шести лет цинично ведет кровавую войну на востоке Украины, - сказал он. – На сегодняшний день более 14 000 украинцев были убиты в результате продолжающейся российской агрессии. Мои соотечественники ранены и убиты каждый день и каждую ночь".

Посол попросил управляющего мэра понять, что он ценит приглашение от мэра, но не может его принять.

"Это признает бесспорный вклад украинского народа в освобождение Европы от нацистского режима", - добавил украинский посол.

Также Андрей Мельник написал об этом в своем Twitter.

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"Наделали мы немного шума в Берлине к 75-летию Победы. Главная столичная газета Tagesspiegel (300 тыс. чит.) обнародовала мой недипломатичный ответ на приглашение мэра почтить завершение войны вместе с российским послом. "Это было бы самым ночным кошмаром", – написал он.

Кроме того, Мельник обратился к Бундестагу и Сенату Берлина с призывом создать мемориал для 8 миллионов украинских жертв войны в центре столицы.

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Напомним, ранее президент России пригласил главу США на парад 9 мая, однако Дональд Трамп отказался.

Кроме того, из-за агрессии России в отношении Украины Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны.

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