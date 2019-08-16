Самый "закрытый" кандидат в премьеры: что непросто, но можно узнать об Алексее Гончаруке

Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Алексей Гончарук последним присоединился к претендентам на пост премьера – о нем, как о кандидате на должность, стали говорить лишь в конце июля. Однако успел стать претендентом №1. По крайней мере, в СМИ многочисленные источники именно его называют фаворитом. При этом Гончарук – не экономист (а именно такое требование к премьеру высказал президент), а юрист по образованию. Впрочем, он является юристом в области банковского и финансового права и в своей карьере работал в различных компаниях, занимающихся как раз финансовыми и экономическими делами. Да и в офисе Зеленского он отвечает именно за экономический блок.

По информации СМИ, Гончарука в Офис президента пригласил глава ОП Андрей Богдан. С Богданом их в мае 2019 года познакомил общий знакомый. Гончарук не уточняет, кто это был, известно только, что "не олигарх и не политик". Позже Богдан пригласил Гончарука на собеседование со всей командой, тот его успешно прошел и 29 мая стал замглавы Офиса по экономическим вопросам. На вопрос о том, зачем он пошел во власть, Гончарук отвечает примерно то же, что все остальные члены команды Зеленского: верит в порядочность президента и желает изменить страну к лучшему.

Родился 7 июля 1984 года, информация о месте рождения в свободном доступе разнится. Предположительно, в г. Городня Черниговской области, где Гончарук окончил среднюю школу и после получения высшего образования начал трудовую деятельность младшим юристом на Городнянском заводе продтоваров. В то же время отдельные СМИ указывают в качестве места рождения Винницкую область. Сам Гончарук на своей страничке в Facebook указывает в качестве родного города Чернигов.

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С 2001 по 2006 год учился в Институте права им. Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получив квалификацию магистра права. Окончил Академию государственного управления при президенте Украины. Имеет научную степень доктора философии в области права. Доцент кафедры финансового и банковского права Института права им. Владимира Великого.

Работал юристом в ряде компаний, с 2008 года – арбитражный управляющий, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Constructive Lawyers.

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На выборах в Верховную Раду VIII созыва в 2014 году баллотировался от партии "Сила людей", № 1 в избирательном списке. Получил результат в 0,1% голосов.

Внештатный советник бывшего министра экологии и природных ресурсов. Советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Председатель третейского суда при ВОО "Союз инвесторов Украины".

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С 25 июня 2019 – член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Информации о семейном положении и увлечениях в свободном доступе нет. Несмотря на то, что Гончарук – активный пользователь Facebook, записи на его личной страничке посвящены преимущественно рабочим вопросам, а почти все фотографии связаны с профессиональной деятельностью.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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