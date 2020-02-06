Санкции будут продолжаться: Дания потребовала от России соблюдать Минские соглашения

Пристайко встретился с главой МИД Королевства Дания, после чего прозвучало жесткое заявление

Вадим Пристайко и Йеппе Кофод / Фото @DanishMFA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Киеве провел встречу с главой МИД Королевства Дания Йеппе Кофодом, после которой глава датской дипломатии потребовал от России выполнять Минское соглашения по Донбассу.

"Я считаю, очень важно, чтобы Россия реализовала все обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Дания и также Европейский Союз остаются настроенными добиться этой цели. Именно поэтому мы продлили наши санкции против России в декабре прошлого года, чтобы сохранить давление на Россию, чтобы они выполнила свои обязательства", – заявил в четверг, 6 февраля, Кофод на совместной пресс-конференции с Пристайко.

Также он отметил, что знает, какова текущая ситуация на востоке Украины, и добавил, что каждое суверенное государство имеет суверенное право решать относительно своего будущего.

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Кофод заявил, что это тот мировой порядок, который был установлен после завершения "холодной войны", и такой порядок дел поддерживает правительство Дании.

Напомним, 4 февраля Вадим Пристайко посетил Чехию, где провел переговоры с высокопоставленными членами правительства. Во время визита глава чешского МИДа Томаш Петричек уверил своего украинского коллегу, что "Чехия никогда не признавала и не признает аннексию Крыма".

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А 31 января в Киеве Вадим Пристайко встретился с Майком Помпео, и госсекретарь дал Украине мощные сигналы от США.

Подробнее о визите высокопоставленного американского чиновника в Украину читайте в статье Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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