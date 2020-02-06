Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Санкции будут продолжаться: Дания потребовала от России соблюдать Минские соглашения

6 февраля, 19:10

Пристайко встретился с главой МИД Королевства Дания, после чего прозвучало жесткое заявление

Вадим Пристайко и Йеппе Кофод / Фото @DanishMFA

Вадим Пристайко и Йеппе Кофод / Фото @DanishMFA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Киеве провел встречу с главой МИД Королевства Дания Йеппе Кофодом, после которой глава датской дипломатии потребовал от России выполнять Минское соглашения по Донбассу.

"Я считаю, очень важно, чтобы Россия реализовала все обязательства в соответствии с Минскими соглашениями. Дания и также Европейский Союз остаются настроенными добиться этой цели. Именно поэтому мы продлили наши санкции против России в декабре прошлого года, чтобы сохранить давление на Россию, чтобы они выполнила свои обязательства", – заявил в четверг, 6 февраля, Кофод на совместной пресс-конференции с Пристайко.

Также он отметил, что знает, какова текущая ситуация на востоке Украины, и добавил, что каждое суверенное государство имеет суверенное право решать относительно своего будущего.

Реклама

Кофод заявил, что это тот мировой порядок, который был установлен после завершения "холодной войны", и такой порядок дел поддерживает правительство Дании.

Напомним, 4 февраля Вадим Пристайко посетил Чехию, где провел переговоры с высокопоставленными членами правительства. Во время визита глава чешского МИДа Томаш Петричек уверил своего украинского коллегу, что "Чехия никогда не признавала и не признает аннексию Крыма".

В тренде
Совещание Зеленского и Гончарука: главные темы разговора

А 31 января в Киеве Вадим Пристайко встретился с Майком Помпео, и госсекретарь дал Украине мощные сигналы от США.

Подробнее о визите высокопоставленного американского чиновника в Украину читайте в статье Помпео в Киеве: что везет Зеленскому госсекретарь США.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Дания Донбасс санкции санкции против России минские договоренности минские соглашения Вадим Пристайко

Источники: УНИАН , Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причины
Украина не готова к возвращению Крыма: у Зеленского назвали причиныПолитика
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникам
Зеленский поддержал решение Кабмина ограничить зарплаты чиновникамЭкономика
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой Римским
Зеленский едет в Ватикан: объявлена дата встречи с Папой РимскимПолитика
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл детали
Кабмин ограничил зарплаты министров: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
Министр образования отреагировала на фото Киану Ривза в учебнике
Министр образования отреагировала на фото Киану Ривза в учебникеУкраина
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от Путина
Война на Донбассе: российский политолог рассказал, чего ждать от ПутинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...