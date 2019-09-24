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Санкции продолжаются: в суде ЕС объяснили решение по Януковичу

24 сентября, 14:11

Беглый экс-гарант будет под ограничительными мерами еще как минимум до марта

/ Фото: AFP

Сегодня пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявлял, что Суд Европейского союза отменил санкции против Виктора Януковича. Однако в решении суда уточняется, что речь идет об отмене продления ограничительных мер в 2018 году.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Так, Европейский суд своим решением сегодня, 24 сентября, отменил решение Совета ЕС от 5 марта 2018 о продлении санкций в отношении Януковича до марта 2019 года.

Однако, не смотря на это решение суда, экс-президент продолжает находиться под санкциями Евросоюза, поскольку ЕС 4 марта 2019 года продлил санкции против Януковича и его соратников до марта 2020 года.

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Как сообщает "Укринформ", представитель прессслужбы Суда ЕС подтвердил, что "зрады" нет.

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"Я подтверждаю, что решение Совета ЕС от 2019 о введении санкций против Виктора Януковича и его сына Александра Януковича действует", – заявил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в 2014 году Генеральная прокуратура Украины открыла более 30 уголовных производств в отношении экс-президента Виктора Януковича и людей из его окружения. По решению Совета ЕС были применены санкции в отношении 22 бывших украинских высокопоставленных должностных лиц и связанных с Януковичем людей. Аналогичные санкции применены правительствами США, Канады и Швейцарской Конфедерации. На банковских счетах в Швейцарии, Латвии, Лихтенштейне арестованы средства бывших высокопоставленных лиц. В марте 2019 года в ЕС приняли решение продлить ограничительные меры.

В то же время в июле текущего года суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников. Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

Напомним, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако на это решение суда была подана апелляция.

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