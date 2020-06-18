Санкции против России и новые возможности для Украины: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Основная тема - коллективная политика Запада против агрессии России и в поддержку Украины

19 июня в 15:00 будет транслироваться новая онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности, посвященная коллективной политике Запада против агрессии России и в поддержку Украины.

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8 июня 2020 сопредседатели двухпартийной Группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов призвали правительство США применить санкции против российских компаний, которые решатся продолжить строительство печально известного магистрального газопровода "Северный поток-2".

11 июня Североатлантический совет, руководящий орган НАТО, принял решение о предоставлении Украине нового статуса партнера с расширенными возможностями, что свидетельствует о появлении нового качества наших отношений на пути к полноправному членству Украины в Альянсе.

Новые санкции Запада против России;

Новые возможности НАТО для Украины;

Как остановить российскую энергетическую оккупацию в Европе?

Что означает новый статус Украины в партнерстве с НАТО?

Как укреплять единство Запада и защищать Украину?

Эти вопросы обсудят авторитетные гости Киевского форума по безопасности:

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Марси Каптур, выдающийся американский политик, член Конгресса США, член Демократической партии и сопредседатель Группы поддержки Украины в Конгрессе Соединенных Штатов;

Д-р Майкл Карпентер, исполнительный директор Пенн-Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, бывший заместитель помощника министра обороны и внешнеполитический советник вице-президента США Джо Байдена;

Посол Александр Вершбоу, известный американский дипломат, отмечен высшей наградой Государственного департамента США, бывший посол при НАТО в 1997-2001 годах и в России в 2001-2005 годах и бывший заместитель генерального секретаря НАТО;

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

Данил Лубкивский, заместитель министра иностранных дел Украины в 2014 году и член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину".

Онлайн-трансляция:

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Киевский форум по безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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