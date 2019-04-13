Санкции против России могут усилить: Порошенко назвал условие

Россия платит очень высокую цену за свою бессодержательную войну

Фото: REUTERS/Gleb Garanich.

Сегодня не существует альтернативы "нормандскому формату". Об этом президент Петр Порошенко заявил во время прямого эфира на одном из телеканалов.

"Нормандский формат" представляет все страны-члены Евросоюза, с четкой координацией из США, и четко скоординированные действия приведут к тому, или мы устанавливаем мир на Донбассе, или уже в мае – июне будут продолжены или усилены санкции против Российской Федерации. И Россия платит очень высокую цену в этой абсолютно бессодержательной войне, абсолютно бессодержательной агрессии", - сказал Петр Порошенко.

Ранее он заявил, что Россия надеется на капитуляцию Киева после выборов президента в Украине.

"Россия надеялась на то, что Петр Порошенко не выйдет во второй тур. Сейчас она надеется на то, что Порошенко не будет избран. И будет другой слабый кандидат, с которым будет очень легко России без участия западных партнеров, с глазу на глаз тихонько договориться, и выйти на условиях России. Де-факто выйти на капитуляцию Украины", - цитирует его слова пресс-служба Администрации президента.

"Я твердо убежден, что, прежде всего, украинцы этого не позволят", – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.

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