Санкции против России могут усилить: Порошенко назвал условие
Россия платит очень высокую цену за свою бессодержательную войну
Сегодня не существует альтернативы "нормандскому формату". Об этом президент Петр Порошенко заявил во время прямого эфира на одном из телеканалов.
"Нормандский формат" представляет все страны-члены Евросоюза, с четкой координацией из США, и четко скоординированные действия приведут к тому, или мы устанавливаем мир на Донбассе, или уже в мае – июне будут продолжены или усилены санкции против Российской Федерации. И Россия платит очень высокую цену в этой абсолютно бессодержательной войне, абсолютно бессодержательной агрессии", - сказал Петр Порошенко.
Ранее он заявил, что Россия надеется на капитуляцию Киева после выборов президента в Украине.
"Россия надеялась на то, что Петр Порошенко не выйдет во второй тур. Сейчас она надеется на то, что Порошенко не будет избран. И будет другой слабый кандидат, с которым будет очень легко России без участия западных партнеров, с глазу на глаз тихонько договориться, и выйти на условиях России. Де-факто выйти на капитуляцию Украины", - цитирует его слова пресс-служба Администрации президента.
"Я твердо убежден, что, прежде всего, украинцы этого не позволят", – подчеркнул Петр Порошенко.
Напомним, "нормандский формат" переговоров существует с 2014 года для решения украинского конфликта, который начался после вторжения российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей.
Ранее Порошенко заявил, что на сегодня цена военной агрессии кого бы то ни было в отношении Украины будет выше, чем в 2014 году.
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