Санкции против Януковича: ЕС принял новое важное решение

Евросоюз продлил санкции в отношении президента-беглеца, но снял с двух его соратников

Европейский союз в очередной раз продлил введенные в 2014 году санкции в отношении беглого президента Виктора Януковича и девяти человек из его окружения.

Об этом сообщили в Совете Евросоюза.

"Сегодня Совет решил продлить еще на один год, до 6 марта 2021 года, действующее замораживание активов 10 лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины", – говорится в обнародованном 5 марта сообщении.

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При этом отмечается, что в отношении двух лиц санкции решили не продлевать. С кого именно их сняли, не сообщается, но, по словам корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, это бывший премьер-министр Николай Азаров и экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий.

Официально решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС 6 марта.

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Напомним, что в сентябре пресс-секретарь сына четвертого президента Украины заявил, что Суд ЕС отменил санкции против Виктора Януковича. Позже в суде объяснили, что случилось на самом деле.

Стоит отметить, что в прошлом году украинский суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

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