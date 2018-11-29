Санкции за агрессию на Азове: чем Запад может реально ударить по России

На сегодняшний день существует много инструментов давления на Россию, которые западные партнеры готовы обсуждать и согласовывать с Украиной для усиления санкций против РФ за ее агрессивные действия в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан закордонних справ", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

"Блокирование российских торговых судов в международных портах – одна из идей. Мы занимаемся ее продвижением на Западе с начала лета этого года после того, как начали мониторить ситуацию с задержаниями судов в украинских морских акваториях и информировать наших западных партнеров об этой агрессии. Тогда сразу же получили от них встречный вопрос: "Что нужно Украине?" Киеву необходим какой-то механизм влияния для переговоров с Россией, и введение санкций может быть тем инструментом, который будет или наносить РФ экономические убытки, или может быть использован для обеспечения свободного прохода к украинским портам в Азовском море. На Западе эта идея очень многими воспринимается", – отметил он.

Как напомнил эксперт, дискуссия об ужесточении санкционного режима против РФ из-за Азовского кризиса нашла свое практическое воплощение в том, что несколько недель назад на совместном заседании представителей парламентов стран Балтии этот вопрос не только обсуждался и был поддержан, но впоследствии был внесен как соответствующее предложение от Латвии в Европейский парламент.

"То есть идея "посеяна" и воспринимается нормально, потому что Запад не готов к каким-то большим мерам воздействия против РФ, а такие постепенные пошаговые инструменты могут реализовываться, они воспринимаются, хотя не везде одинаково хорошо. Но предложение по недопуску российских торговых судов в зарубежные порты – только часть идеи усиления давления на Кремль. Не знаю, насколько украинское правительство ее поддерживает и продвигает ли ее отечественная дипломатия", – сказал он, добавив, что, по большому счету, ее распространением занимаются общественные деятели, группа активистов и некоторые западные политики.

Яременко подчеркнул, среди других инициатив и контрмер против России также обсуждается, введение санкций "в сфере авиации, против конкретных авиакомпаний, а что еще важнее, – против тех самолетов, которые нарушают санкционный режим в Крыму".

"Как правило, эти самолеты произведены в Европе или США (или принадлежат крупным лизинговым компаниям из Штатов или Евросоюза). Соответственно, можно ввести запрет на сервис, на полеты в европейские аэропорты как самолетов, так и членов экипажей, которые нарушают санкции в Крыму. Это практические небольшие шаги, которые не создают больших неудобств для Запада, но могут сильно ударить по России. Потому что, если мы "посадим" ее авиацию, у россиян нет своих воздушных судов, которые удовлетворяют все потребности РФ в авиационных перевозках. Подобных идей много, и они по-разному воспринимаются. Хотя, исходя из нашей практики, никто не отказывался их обсуждать, в том числе и на уровне зарубежных правительств. Но это не значит, что именно таким образом все это будет реализовано", – рассказал дипломат.

По его словам, несмотря на ряд действенных рычагов, которые можно было бы эффективно использовать в противодействии РФ, "совершенно непонятно, что делает Украина и украинская дипломатия. Например, призывы усилить патрулирование торговых судов натовскими кораблями в Черном море – блеф, ерунда и непрофессиональный подход".

"Потому что нет никаких кораблей НАТО, а есть суда стран-членов Альянса, но их пребывание в Черном море ограничено международными соглашениями (в частности, Конвенцией Монтре от 1936 года) в части времени нахождения таких кораблей (до 21 дня) и относительно тоннажа. То есть установлены жесткие лимиты на тоннаж иностранных военных судов в Черном море. Таким образом, там крупных кораблей не может быть больше, чем один-два, а что касается небольших и маленьких судов, то зачем они нам нужны?! Кроме того, неясно, на каком основании корабли НАТО должны патрулировать торговые корабли вблизи Керченского пролива, а в Азовское море они не могут вообще войти. Если Украина не сделает каких-то шагов, например, не расторгнет соглашение с РФ о совместном использовании акватории Азова, корабли НАТО не имеют никаких оснований попасть туда. Потому что согласно действующему соглашению (от 2004 года. – Авт.), которое Украина почему-то оберегает и не разрывает, без согласия одной из сторон (украинской или российской) в Азовское море не могут входить зарубежные военные суда", – подытожил эксперт.

Как сообщалось, ранее командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что ответом Киева на агрессию России в Азовском море будет инициирование перекрытия для России пролива Босфор.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.