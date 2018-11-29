Санкции за агрессию на Азове: чем Запад может реально ударить по России

Сегодня, 20:30

Точечное ужесточение мер воздействия в отношении Кремля нормально воспринимается западными партнерами Украины, рассказал Богдан Яременко

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На сегодняшний день существует много инструментов давления на Россию, которые западные партнеры готовы обсуждать и согласовывать с Украиной для усиления санкций против РФ за ее агрессивные действия в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан закордонних справ", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

"Блокирование российских торговых судов в международных портах – одна из идей. Мы занимаемся ее продвижением на Западе с начала лета этого года после того, как начали мониторить ситуацию с задержаниями судов в украинских морских акваториях и информировать наших западных партнеров об этой агрессии. Тогда сразу же получили от них встречный вопрос: "Что нужно Украине?" Киеву необходим какой-то механизм влияния для переговоров с Россией, и введение санкций может быть тем инструментом, который будет или наносить РФ экономические убытки, или может быть использован для обеспечения свободного прохода к украинским портам в Азовском море. На Западе эта идея очень многими воспринимается", – отметил он.

Как напомнил эксперт, дискуссия об ужесточении санкционного режима против РФ из-за Азовского кризиса нашла свое практическое воплощение в том, что несколько недель назад на совместном заседании представителей парламентов стран Балтии этот вопрос не только обсуждался и был поддержан, но впоследствии был внесен как соответствующее предложение от Латвии в Европейский парламент.

"То есть идея "посеяна" и воспринимается нормально, потому что Запад не готов к каким-то большим мерам воздействия против РФ, а такие постепенные пошаговые инструменты могут реализовываться, они воспринимаются, хотя не везде одинаково хорошо. Но предложение по недопуску российских торговых судов в зарубежные порты – только часть идеи усиления давления на Кремль. Не знаю, насколько украинское правительство ее поддерживает и продвигает ли ее отечественная дипломатия", – сказал он, добавив, что, по большому счету, ее распространением занимаются общественные деятели, группа активистов и некоторые западные политики.

Яременко подчеркнул, среди других инициатив и контрмер против России также обсуждается,  введение санкций "в сфере авиации, против конкретных авиакомпаний, а что еще важнее, – против тех самолетов, которые нарушают санкционный режим в Крыму".

"Как правило, эти самолеты произведены в Европе или США (или принадлежат крупным лизинговым компаниям из Штатов или Евросоюза). Соответственно, можно ввести запрет на сервис, на полеты в европейские аэропорты как самолетов, так и членов экипажей, которые нарушают санкции в Крыму. Это практические небольшие шаги, которые не создают больших неудобств для Запада, но могут сильно ударить по России. Потому что, если мы "посадим" ее авиацию, у россиян нет своих воздушных судов, которые удовлетворяют все потребности РФ в авиационных перевозках. Подобных идей много, и они по-разному воспринимаются. Хотя, исходя из нашей практики, никто не отказывался их обсуждать, в том числе и на уровне зарубежных правительств. Но это не значит, что именно таким образом все это будет реализовано", – рассказал дипломат.

По его словам, несмотря на ряд действенных рычагов, которые можно было бы эффективно использовать в противодействии РФ, "совершенно непонятно, что делает Украина и украинская дипломатия. Например, призывы усилить патрулирование торговых судов натовскими кораблями в Черном море – блеф, ерунда и непрофессиональный подход".

"Потому что нет никаких кораблей НАТО, а есть суда стран-членов Альянса, но их пребывание в Черном море ограничено международными соглашениями (в частности, Конвенцией Монтре от 1936 года) в части времени нахождения таких кораблей (до 21 дня) и относительно тоннажа. То есть установлены жесткие лимиты на тоннаж иностранных военных судов в Черном море. Таким образом, там крупных кораблей не может быть больше, чем один-два, а что касается небольших и маленьких судов, то зачем они нам нужны?! Кроме того, неясно, на каком основании корабли НАТО должны патрулировать торговые корабли вблизи Керченского пролива, а в Азовское море они не могут вообще войти. Если Украина не сделает каких-то шагов, например, не расторгнет соглашение с РФ о совместном использовании акватории Азова, корабли НАТО не имеют никаких оснований попасть туда. Потому что согласно действующему соглашению (от 2004 года. – Авт.), которое Украина почему-то оберегает и не разрывает, без согласия одной из сторон (украинской или российской) в Азовское море не могут входить зарубежные военные суда", – подытожил эксперт.     

Как сообщалось, ранее командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что ответом Киева на агрессию России в Азовском море будет инициирование перекрытия для России пролива Босфор.

Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.

Читайте подробней хронику событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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