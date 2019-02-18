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САП направила обвинительный акт по Онищенко в суд

Сегодня, 13:21

Народный депутат обвиняется в нанесении ущерба государству более чем на три миллиарда гривен

Александр Онищенко
Александр Онищенко. Фото: Facebook
САП направила обвинительный акт по Онищенко в суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a95/21d/5c6a9521d9308.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a95/21d/5c6a9521d9308.jpg Политика Народный депутат обвиняется в нанесении ущерба государству более чем на три миллиарда гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт по "газовому делу" относительно народного депутат Александра Онищенко и его финансового директора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании постановления следственного судьи осуществлялось в порядке специального досудебного расследования. В САП отмечают, что обвиняемые проигнорировали вызовы на ознакомление с материалами уголовного производства и не появились на вызов для получения обвинительного акта и указанные документы были вручены в порядке их защитникам.

В случае дальнейшего сокрытия указанных лиц от суда, судебное разбирательство в отношении последних, на основании соответствующего ходатайства прокурора, может осуществляться при их отсутствии в порядке специального судебного производства.

Как известно, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО "Укргаздобыча", из которых 1,6 млрд – это средства, полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, 1,3 млрд – это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами. Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является народный депутат Онищенко. Он обвиняется

Сам беглый нардеп считает обвинения НАБУ в свой адрес необоснованным.

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