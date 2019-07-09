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САП обжалует оправдательный приговор по делу одесского "Краяна"

9 июля, 20:57

Малиновский районный суд Одессы оправдал обвиняемых по делу Краяна

Фото: facebook.com/sap.gov.ua
Фото: facebook.com/sap.gov.ua.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует оправдательный приговор в отношении подозреваемых в "деле Краяна". Об этом сообщает пресс-служба САП.

"САП обжалует оправдательный приговор по делу одесского "Краяна", - говорится в сообщении.

Напомним, Малиновский районный суд Одессы оправдал обвиняемых по "делу Краяна" мэра Одессы Геннадия Труханова, его зама Павла Вугельмана, директора Департамента горхозяйства Алексея Спектора, его зама Владимира Радионова, депутата Одесского горсовета Василия Шкрябая.

Такое решения суд принял по делу о завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян" мэром Одессы Геннадием Трухановым.  В сентябре 2016 г. Одесский горсовет приобрел за 185 млн грн здание завода у частной компании, которая в начале того же года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 млн грн.

По делу кроме Труханова проходили  вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов, директора ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и предприятия "Брокбизнесконсалт" (оценщик) Галина Богданова.

Как сообщалось, в конце мая этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура изменила обвинение, уменьшив  сумму средств горбюджета, которой, по данным следствия, завладели соучастники, со 185 млн грн почти до 92,66 млн грн.

25 июня 2019 г. на заседании суда прокуроры САП попросили суд дать 12 лет тюрьмы Геннадию Труханову.  

Напомним, НАБУ подготовило новое дело Труханова, касающееся недостоверных сведений в его декларациях.

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Тег приговор, труханов, САП, Краян

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