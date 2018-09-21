САП подала в Генпрокуратуру представление на Мосийчука

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала в Генеральную прокуратуру представление на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил, что генеральная прокуратура даст правовую оценку представлению на нардепа и если с ним не будет проблем, то генпрокурор внесет его в парламент.

"В Генеральную прокуратуру поступило представление от САП на нардепа Мосийчука. Генеральный прокурор это представление передал в Управление правового обеспечения для предоставления правовой оценки этому документу. Если он выполнен правильно, со всеми требованиями, то генеральный прокурор будет его подавать в Верховную Раду. Если там есть какие-то недоработки, оно будет возвращено обратно в САП для соответствующего оформления", – пояснил Лысенко.

В то же время спикер ГПУ не сообщил, по какому именно производству подано представление на снятие депутатской неприкосновенности.

Напомним, 17 сентября 2015 года на заседании парламента бывший на то время генеральный прокурор Виктор Шокин попросил Верховную Раду снять неприкосновенность с Мосийчука, который подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 368 (взятка), ч. 2, 3 ст. 296 (хулиганство), ч.1, 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ч.1 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.1, 2 ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины. Так началось "дело Мсийчука" с голодовкой и скандалами.

18 сентября Печерский райсуд избрал для Мосийчука меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Впоследствии Апелляционный суд Киева оставил в силе данное решение Печерского райсуда. 15 ноября строк содержания Мосийчука под стражей истек, соратники сразу же забрали его из БСП и отвезли его в Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова для операционного вмешательства.

17 ноября ВАСУ признал незаконным постановление Верховной Рады о снятии депутатской неприкосновенности и аресте Мосийчука.

В марте 2016 года судебная палата по рассмотрению административных дел Верховного суда Украины при рассмотрении дела Мосийчука приняла решение обратиться к пленуму Верховного суда, чтобы он направил в Конституционный суд представление относительно толкования норм закона о регламенте Верховной Рады, которая касается процедуры привлечения к ответственности народного депутата. В итоге 10 марта стало известно, что ВСУ вернул депутатскую неприкосновенность Мосийчуку.

В начале июня 2016-го генпрокурор Юрий Луценко заявил о продолжении расследования уголовного производства в отношении Мосийчука и дал понять, что будет повторно внесено представление в Верховную Раду на снятие с него депутатской неприкосновенности.