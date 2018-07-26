САП закрыла дело против нардепа, который не задекларировал 4 млрд гривен

Вчера, 22:41

Дзензерський не отразил сведения о наличии финансовых обязательств

фото facebook.com/denys.dzenzerskyy
фото facebook.com/denys.dzenzerskyy

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство относительно нардепа от "Народного фронта" Дениса Дзензерского по факту невнесения им всех сведений в декларацию.

Об этом в среду сообщает пресс-служба НАБУ.

"Решение принято якобы на основании "научных разъяснений" относительно толкования понятия "финансовые обязательства". Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, толковать законодательство имеет право только Конституционный Суд, а не отдельные ученые или институты. Поэтому, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать", – говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что по данным следствия Дзензерский не отразил сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд грн. Это – средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

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"В июле 2017 детективы вместе с прокурорами САП обратились к Генеральному прокурору с проектом представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного избранника по вышеуказанным фактам. Однако, представление было возвращено на доработку. Детективы НАБУ устранили недостатки", – заявили в ведомстве.

"Однако прокуроры антикоррупционной прокуратуры решили закрыть дело, обосновывая решение противоречивыми разъяснениями некоторых ученых, согласно которым финансовые обязательства якобы не могут возникать на основании судебных решений", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, в июле 2017 Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла на согласование генпрокурора представление о снятии неприкосновенности с Дениса Дзензерского из-за декларирование им недостоверной информации.

В феврале 2018 Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро выводы по результатам проверки деклараций Дзензерского за 2015 и 2016 годы.
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Источник:

"Сегодня"

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