Савченко будет подавать апелляцию на арест
По мнению защиты, решение суда об аресте без права залога, "не соответствует ни материалам дела ни объективной действительности"
Об этом заявил в комментарии журналистам ее адвокат Виктор Чевгуз после судебного заседания, сообщает Укринформ.
"Конечно, она напишет короткую апелляцию", – сказал Чевгуз.
Он отметил, что сделал юридическое обоснование о том, что решение суда не отвечает ни материалам дела, ни объективной действительности.
"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и заключил под стражу. Двумя предложениями", – сказал адвокат Савченко.
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По его словам, "с Надеждой расправились за ту позицию, какую она заняла".
Напомним, 22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.
23 марта вечером Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.
Подробней узнать о ситуации вокруг скандального нардепа и какие доказательства ее вины были озвучены генпрокурором, можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".
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