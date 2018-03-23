Савченко будет подавать апелляцию на арест

Сегодня, 21:31

По мнению защиты, решение суда об аресте без права залога, "не соответствует ни материалам дела ни объективной действительности"

фото AFP
фото AFP
Народный депутат Надежда Савченко будет подавать апелляцию на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом заявил в комментарии журналистам ее адвокат Виктор Чевгуз после судебного заседания, сообщает Укринформ.

"Конечно,  она напишет короткую апелляцию", – сказал Чевгуз.

Он отметил, что сделал юридическое обоснование о том, что решение суда не отвечает ни материалам дела, ни объективной действительности.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и заключил под стражу.  Двумя предложениями", – сказал адвокат Савченко. 

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По его словам, "с Надеждой расправились за ту позицию, какую она заняла".

Напомним, 22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

23 марта вечером Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

Подробней узнать о ситуации вокруг скандального нардепа и какие доказательства ее вины были озвучены генпрокурором, можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".
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