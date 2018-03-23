Савченко будет подавать апелляцию на арест

Об этом заявил в комментарии журналистам ее адвокат Виктор Чевгуз после судебного заседания, сообщает Укринформ.

"Конечно, она напишет короткую апелляцию", – сказал Чевгуз.

Он отметил, что сделал юридическое обоснование о том, что решение суда не отвечает ни материалам дела, ни объективной действительности.

"Вы заметили, что судья согласился с нами в том, что она задержана была незаконно... Но он согласился с прокурором, что доказана вина и риски обоснованы. Поэтому он ее освободил из-под стражи и заключил под стражу. Двумя предложениями", – сказал адвокат Савченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Савченко может получить пожизненный срок – прокурор

По его словам, "с Надеждой расправились за ту позицию, какую она заняла".

Напомним, 22 марта Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

23 марта вечером Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте на 60 суток народного депутата Надежду Савченко, которая подозревается, среди прочего, в подготовке терактов и свержении государственной власти.

Подробней узнать о ситуации вокруг скандального нардепа и какие доказательства ее вины были озвучены генпрокурором, можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".