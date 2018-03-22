Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России – Луценко

Сегодня, 09:43

Рубан и Савченко планировали захват государственной власти Украины, утверждает генпрокурор

Рубан и Савченко. Фото: Facebook
Рубан и Савченко. Фото: Facebook

Народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта. Об этом во время заседания регламентного комитета, который рассматривает представление на разрешение о снятии депутатской неприкосновенности с Савченко, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"В 2017 году, как установлено следствием, гражданин Рубан, а также народный депутат Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти Украины. Для этого они планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр украинской столицы, где сосредоточены административные здания. Для получения оружия Рубан и Савченко в неустановленное время, но не позднее ноября 2017 года достигли договоренности с главарем террористической организации так называемой "ДНР" Захарченко, который позже передавал оружие для этого террористического акта", – сообщил Луценко.

По словам Луценко, у следствия есть доказательства, что оружие для теракта предоставляла Россия.

"Мы имеем факты, которые доказывают участие РФ, как врага украинского государства, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства, мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", – сказал он.

Ранее представление Генпрокуратуры уже обнародовал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В документе говорится – Савченко готовила теракты в Верховной Раде с использованием минометов и гранат. Депутат собиралась дождаться, когда в парламент придут и президент, и премьер, чтобы уничтожить руководителей всех ветвей власти. Также, по данным следствия, нардеп имеет личные отношения с руководителем так называемой "ДНР" Александром Захарченко и в прошлом году не раз с ним встречалась.

Как сообщалось, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия был задержан Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
Луценко, савченко, рубан

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Источник:

УНН

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