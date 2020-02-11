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Савченко искупалась в Северном Ледовитом океане: впечатляющее видео

11 февраля, 10:40

Самый холодный океан на планете не испугал Савченко

Скриншот

Скриншот

Депутат Верховной Рады VIII созыва Надежда Савченко, которая стала безработной, искупалась в Северном ледовитом океане. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Если уже ты на краю света, то не теряй момент. Северный Ледовитый океан", – написала бывший нардеп.

В какой-то момент вынырнул морской котик, но быстро скрылся после увиденного.

Видео: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Отметим, что температура воды в феврале в этом океане колеблется примерно в районе 0 градусов (в некоторых районах может быть пару градусов ниже нуля, а где-то – около 3-5 со значком "плюс").

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В основном пользователи сети с восторгом отреагировали на данное видео, хотя и не все оценили действия Савченко:

"Какой грозный океан и мрачный. Настоящий конец света. Величие природы. Я бы побоялсь так, если честно, очень мощные волны, еще и холодные. Не всем такое по силам, что тут скажешь".

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Фото: facebook.com/MIDRussia

"В Балтийском (море), теперь в Северном Ледовитом (океане) – довольно страшно. Волны мощные, нужна большая смелость. Это победа над собой".

"Правду говоря – глупо, так люди погибают".

"Смелая, но не разумно. До сих пор себе доказывает что-то".

"Там в воде плавает морской котик".

А тем временем Европу разрывает мощный ураган из-за скандинавского циклона. Особую опасность представляет сильный ветер, который несет серьезную опасность для самолетов. Например, в Великобритании непогода привела к перебоям в функционировании общественного транспорта.

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Надежда Савченко Северный Ледовитый океан

Источник: Сегодня

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