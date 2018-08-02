Из-за атаки Савченко могли пострадать более семи тысяч киевлян – эксперт

Сегодня, 15:02

Александр Рувин рассказал, какое оружие готовились применить Савченко и Рубан для атаки в Киеве

Рубан и Савченко. Фото: Facebook
Рубан и Савченко. Фото: Facebook

Народный депутат Надежда Савченко и руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве, хотели осуществить атаку, в результате которой могли пострадать тысячи киевлян. Об этом рассказал на брифинге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

По его словам, подозреваемые намеревались установить на Трухановом острове четыре миномета, а еще 20 сообщников должны были атаковать из автоматов АКМ, АК-74, АКС-74У, пулеметов РПК, гранатометов РПГ-7, РПГ-22, и применить гранаты.

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"Могли двигаться на баржах. Вся операция должна была длиться 10-20 минут".

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Эксперт отметил, что атака должна была охватить квадрат в районе станций метро "Почтовая площадь", "Золотые ворота", "Олимпийская" и "Днепр", в котором находится Верховная Рада. Также в зоне обстрела находится 217 жилых домов, 17 учебных заведений, а также больницы, церкви, суды и госучреждения.

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"В вероятной зоне поражения могли оказаться 72 тысячи человек, из них, вероятно, пострадать должны были более 7 тысяч человек".

Как уже сообщал сегодня на брифинге генпрокурор Юрий Луценко, досудебное расследование по Рубану и Савченко завершилось. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Луценко заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Напомним, еще в марте, когда разоблачили подозреваемых, была опубликована запись переговоров, на которой Савченко допустила гибель 400 тысяч человек во время атаки на правительственный квартал.

Как сообщалось, еще в апреле Савченко прошла экспертизу на вменяемость. Судмедэксперты пытались выяснить, отдавала ли нардеп себе отчет в действиях, которые ей инкриминируются, в частности подготовка к осуществлению терактов в Киеве. И только в начале июня стали известны ее результаты на "детекторе лжи". Экспертиза на полиграфе подтвердила, что Савченко действительно готовила теракты в Киеве и покушения на первых лиц государства и депутатов.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Киев, Рада, теракт, савченко, миномет, Рувин

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"Сегодня"

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