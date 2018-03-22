Савченко могут провести психиатрическую экспертизу

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в случае, если Рада даст добро на арест народного депутата Надежды Савченко, то ей проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом он заявил во время выступления на заседании парламента.

По его словам, сам он не хочет, чтобы ее признали психически нездоровой, так как это может уберечь ее от уголовной ответственности.

"Я не поддерживаю широкомасштабную развернутую кампанию объявить Надежду Савченко психически нездоровым человеком. Думаю, что это лишь один из методов защиты для избежания предусмотренной законом уголовной ответственности. В перечне первоочередных следственных действий, которые запланированы на сегодня, пунктом 8 стоит назначение судебно-психиатрической экспертизы. Это снимет все вопросы и, наконец, прекратит прикрывать преступный умысел и подготовку к теракту путем ввоза вражеского "ДНРовского" оружия на территорию украинского государства", – заявил Луценко.

Как заявлял сегодня на заседании Регламентного комитета генпрокурор, Савченко пыталась привлечь к нападению на органы власти офицеров ВСУ, а конкретно 8-го полка спецназа. Он назвал фамилии военнослужащих, к которым обратилась нардеп.

Также Луценко рассказал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения теракта.