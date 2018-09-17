Савченко не вернули неприкосновенность: Верховный суд принял решение
Адвокаты уверяли, что снятие с депутата неприкосновенности проходило с нарушениями
Верховный суд Украины признал законными решения Верховной Рады по задержанию и снятию неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, которые были приняты 22 марта. Об этом говорится в решении суда по делу № 9901/615/18.
Адвокаты нардепа сетуют, что генпрокурор Юрий Луценко во время выступления в Верховной Раде якобы не представил никаких ссылок на конкретные факты и доказательства, подтверждающие совершение Савченко инкриминируемого уголовного правонарушения.
У политика уверяют, что доклад главы ГПУ содержал только общую информацию о возможной причастности депутата к инкриминируемому преступлению, базировавшаяся исключительно на его предположениях, поскольку должного доказательства по этому поводу предоставлено не было.
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Кроме того, защита Савченко утверждает, что Регламентный комитет Рады допустил противоправную бездеятельность по проверке обоснованности обстоятельств и законности получения доказательств, которые представлял генпрокурор на заседании парламента.
В итоге Верховный суд решил, что разрешения Рады по Савченко "приняты на основании, в пределах полномочий и способом, которые определены Конституцией и законами Украины, обоснованно, пропорционально и с соблюдением прав человека на участие в процессе принятия решения". Решение может быть обжаловано в Большую Палату в течение 30 дней.
Как сообщалось, Савченко резко отказалась пойти на сделку со следствием и заявила: "Мне с подлыми подонками на соглашение идти нечего". Стоит отметить, что если бы она согласилась, тюремный срок значительно уменьшился бы.
Еще в апреле Савченко прошла экспертизу на вменяемость. Судмедэксперты пытались выяснить, отдавала ли нардеп себе отчет в действиях, которые ей инкриминируются, в частности подготовка к осуществлению терактов в Киеве. И только в начале июня стали известны ее результаты на "детекторе лжи". Экспертиза на полиграфе подтвердила, что Савченко, действительно, готовила теракты в Киеве и покушения на первых лиц государства и депутатов.
В начале сентября Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения для нардепа в виде содержания под стражей до 30 октября.
Савченко подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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