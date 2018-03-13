Савченко отсутствует на заседании ПАСЕ – замглавы украинской делегации

Народный депутат Надежда Савченко не присутствует на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом рассказал нардеп от "Народного фронта", замглавы делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Я не знаю, где находится Савченко, мне неизвестно об этом. Но в любом случае, это не заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. В настоящее время проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже. Парламентские заседания комитетов ПАСЕ проходят не в Страсбурге, и там госпожа Савченко отсутствует", – заявил Логвинский.

Он также отметил, что Савченко не является делегатом ПАСЕ.

"Во-первых, Савченко конечно, не является делегатом ПАСЕ. Больше года как она ушла, потому что была вне квоты до тех пор, пока не была освобождена. Я не знаю, где она, но я видел пост (в соцсети, – Ред.), который является юридически неграмотным. Из него следует, что человек вообще не понимает, где находится и что делает. Например, она отметила, что есть генсек Совета Европы по правам человека, хотя у нас есть только генсек Совета Европы или комиссар по правам человека", – добавил Логвинский.

Отметим, Савченко опубликовала в своем Facebook документ на имя главы СБУ Василия Грицака, в котором отметила, что находится с рабочей поездкой в Страсбурге.

Напомним, ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины вызвала Савченко на допрос по делу в отношении руководителя центра "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которому инкриминируют подготовку терактов.