Савченко подала иск против Военной прокуратуры

Народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов, подала иск против Главной военной прокуратуры (входит в состав Генпрокуратуры) о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соответствующий документ зарегистрирован в Едином реестре судебных решений, передает ТАСС.

Савченко просит суд признать не соответствующей действительности и нарушающей право на неприкосновенность деловой репутации информацию, которая была распространена в ходе судебного заседания 23 марта, когда был санкционирован ее арест на два месяца. Среди исковых требований экс-депутата – публикация прокуратурой опровержения этих заявлений. Кроме того, Савченко просит взыскать с ответчика моральный ущерб в размере 1 гривни.

Рассматривать иск будет Соломенский районный суд Киева.

Ранее Служба безопасности и Генеральная прокуратура дали совместный брифинг, на котором, Юрий Луценко заявил, что завершилось досудебное расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Он отмечает, что дело в суд могут передать уже в этом месяце. Сейчас защита подозреваемых получит все материалы для ознакомления.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко. О причастности РФ в оказании помощи в осуществлении терактов говорит то, по его словам, что российские офицеры передавали оружие подозреваемым, а потом Москва решила их спрятать.

В свою очередь на том же брифинге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что, если бы Савченко и Рубану удалось осуществить теракты, пострадать могли более семи тысяч киевлян. Он рассказал, откуда хотели осуществить атаки из минометов.