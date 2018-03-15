Савченко подозревают в подготовке государственного переворота – нардеп

Сегодня, 10:35

Геращенко рассказал о подозрениях в адрес Савченко по "делу Рубана"

Фото: Facebook Надежды Савченко
Фото: Facebook Надежды Савченко

Народного депутата Надежду Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки государственного переворота в Украине в рамках дела Владимира Рубана.

Об этом заявил народный депутат, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "112 Украина".

"Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась, скажем так, агитацией и подрывной деятельностью", – сказал он.

По мнению Антона Геращенко, в случае, если подозрения в отношении Савченко подтвердятся, ее могут лишить звания Героя Украины.

"Звание Героя Украины присуждается президентом Украины. Если те подозрения, о которых я говорю, подтвердятся, то президент примет решение об отозвании звания Героя Украины с Савченко", – резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

В свою очередь, председатель СБУ Василий Грицак отмечал, что Рубана подозревают в подготовке кровавых терактов в центре Киева. Также он пообещал, что в этом деле вскоре появятся новые фигуранты.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что, если Савченко не явится на допрос в СБУ, Генпрокуратура подаст в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.
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