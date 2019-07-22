Савченко провалила выборы с очень скромным результатом

В прошлый раз Савченко попала в Раду по списку одной из партий, но теперь своими силами не смогла осилить округ

Надежда Савченко. Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia.

Лидер политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", народный депутат Надежда Савченко набрала всего восемь голосов на одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области на выборах в парламент Украины. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Так, политик набрала 1,2% голосов на своем округе (51-й округ – это часть Горловки, включая Зайцево, и часть Бахмутского района Донецкой области).

А победу одержала на данном округе самовыдвиженец Александр Ковалев, за которого проголосовали 220 избирателей (33,03%).

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%. По состоянию на 12:00 ЦИК обработала 54,68% электронных протоколов. На данный момент в Раду проходят пять политических сил. Партия "Слуга Народа" уверенно лидирует с 42,47% (3 149 432 голосов). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали 12,92% избирателей (958 653), за партию "Европейская солидарность" – 8,6% (638 006), за партию "Батькивщина" – 8,02% (595 028), за партию "Голос" – 6,36% (472 282). Читайте подробней о победивших депутатах по партспискам по результатам экзит-полов.

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" отслеживает всех избранных на выборах-2019 мажоритарщиков.

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