В суде ждут ходатайство об избрании меры пресечения Савченко

Шевченковский районный суд Киева по состоянию на 17.00 еще не получил ходатайство об избрании меры пресечения в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

"По состоянию на 17.00 22 марта ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савченко Н.В. в Шевченковский районный суд города Киева не поступало. В случае поступления такого ходатайства Шевченковский районный суд города Киева будет оперативно информировать общественность и представителей СМИ о времени и месте рассмотрения ходатайства", – сообщила пресс-служба суда.

Согласно графику работы суда, рабочие часы – 8.00-17.00.

В то же время, спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил, что в настоящее время Савченко задержана и находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. Ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде ареста будет подано в Шевченковский райсуд Киева.

"После решения Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте – народный депутат Надежда Савченко была задержана. Впоследствии, по установленной процедуре, генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений. Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного", – написал Лысенко на странице в Фейсбуке.

Он добавил: "Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд Киева".

В свою очередь, адвокат Дмитрий Бугай рассказал о деталях громкого дела. Так, к ходатайству об аресте Савченко было добавлено 240 листов приложений.

Защитники пообещали "всю ночь писать возражения на сегодняшнее задержание Савченко и на удовлетворение ходатайства об аресте".

Как сообщалось, Верховная Рада разрешила привлечь Савченко к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана.Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

Подробней о ситуации вокруг скандального нардепа можно узнать в материале: "Снятие неприкосновенности и задержание Савченко: все подробности".