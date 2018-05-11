Савченко сделали операцию: сестра сообщила подробности

Политик уже 50 дней находится в СИЗО и из-за голодания похудела на 17 килограммов

Народному депутату Надежде Савченко, которая в апреле побывала в больнице, наконец, сделали операцию на зубе. Также она сильно похудела.

Об этом рассказала Украинской правде сестра нардепа Вера.

По ее словам, у Надежды еще во время голодания в России покрошились зубы и до сегодняшнего дня не занималась этой проблемой.

"Надежда (весит – ред.) 68 кг сейчас. Она была 85, сейчас 68. Она принимает активно витамины и некоторые другие препараты, как кальций коралловый в таблетках, поскольку ей сделали операцию на зубе. А принимать антибиотики без витаминов нельзя. Сейчас ей сделали операцию. Сейчас Надежда чувствует себя нормально", – сказала Вера Савченко.

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Она напомнила, что у Савченко сегодня день рождения и вместе с матерью принесли ей торт.

Касательно отказа адвокатов защищать Савченко Вера сказала, что ее сестра сама все расскажет на суде.

Ранее сама Савченко рассказывала, когда закончит голодовку и почему решила отказаться от первого адвоката Виктора Чевгуза.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.