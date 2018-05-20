Савченко снова наняла себе адвокатов

Как сообщалось, от Савченко в очередной раз отказались адвокаты

Подозреваемая в подготовке терактов нардеп Надежда Савченко снова наняла адвокатов, которые будут защищать ее в суде и отказалась от общественного защитника. Об этом УНН сообщил адвокат Александр Шадрин.

"Да, заключили (соглашение с Савченко – ред.). Я и мой коллега Константин Глоба", – сказал он.

Как сообщалось, от Савченко снова отказались адвокаты.

Ранее народному депутату Надежде Савченко, которая в апреле побывала в больнице, наконец, сделали операцию на зубе. Также она сильно похудела.

Также Савченко рассказывала, когда закончит голодовку и почему решила отказаться от первого адвоката Виктора Чевгуза.

Политик подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал народному депутату Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.



Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева перенес на 15 мая рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения народному депутату Надежде Савченко для того, чтобы ее бесплатный адвокат Юлия Ткач смогла ознакомиться с материалам дела.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести теракт в парламенте.