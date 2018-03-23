Савченко снова объявила голодовку

Народный депутат Надежда Савченко объявила о начале голодовки. Об этом она сказала на заседании Шевченковского районного суда Киева, который избирает ей меру пресечения.

Она напомнила, как голодала в российской тюрьме и пообещала сделать то же самое в украинской.

"Я ухожу на голодовку с сегодняшнего дня и покажу еще раз всем неверующим, потому что я как и в российской тюрьме нахожусь под камерами. И только у врага есть доказательства, что я голодала 83 дня и 6 дней сухой голодовки. Такие же доказательства будут и украинской власти", – заявила Савченко.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию с суда по избранию меры пресечения для Савченко. Сторона обвинения настаивает на аресте для народного депутата без права внесения залога.

Напомним, вчера, 22 марта, в Верховной Раде генеральный прокурор Юрий Луценко обнародовал видео доказательств силовиков, как Савченко и Рубан готовили теракты в Киеве. На кадрах запечатлены встречи с офицерами ВСУ, пристрелка оружия на полигоне и переговоры относительно планов атаки на правительственный квартал в столице.

Савченко подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.