Савченко снова проверят на полиграфе

23 Июля 2018, 20:19

У нардепа во вторник запланирована экспертиза с применением полиграфа

фото GETTY
фото GETTY

У арестованного народного депутата Украины Надежды Савченко во вторник, 24 июля, должна состояться психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа, сообщает пресс-служба политика.

"Завтра, 24:07 в 09:00 должен состояться/возобновиться/продолжиться процедура "психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа" Надежды Савченко в Киевском городском институте досудебных экспертиз", – сообщила пресс-служба нардепа на ее странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

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Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании Савченко меры пресечения в виде содержания под стражей29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.

15 мая Шевченковский районный суд Киева продлил до 13 июля меру пресечения в виде содержания под стражей для Савченко. Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Шевченковского райсуда о продлении до 13 июля срока ареста Савченко.

14 июля Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей народного депутата Савченко.
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"Сегодня"

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