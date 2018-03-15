Савченко вернулась в Украину
Нардеп прилетела в Борисполь рейсом из Мюнхена
Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей – наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – заявила Савченко.
На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Выяснилось, что в Савченко приблетела в Украину рейсом из Мюнхена. От дальнейших комментариев депутат отказалась.
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Ранее Луценко сообщил, если Савченко не явится на допрос в СБУ, Генпрокуратура подаст в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.
Напомним, 12 марта Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.
Луценко тогда же сообщил, что Савченко покинула страну.
Сама нардеп утверждает, что до 16 марта находится в Страсбурге "в запланированной поездке в Европарламент". Надежда Савченко пообещала прибыть на допрос в СБУ по делу Рубана в случае личного оповещения.
Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".
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