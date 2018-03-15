Савченко вернулась в Украину

Сегодня, 00:23

Нардеп прилетела в Борисполь рейсом из Мюнхена

Надежда Савченко. Фото: AFP
Надежда Савченко. Фото: AFP

Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину. 

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей – наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – заявила Савченко.

На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прибыла в Украину. Выяснилось, что в Савченко приблетела в Украину рейсом из Мюнхена. От дальнейших комментариев депутат отказалась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее Луценко сообщил, если Савченко не явится на допрос в СБУ, Генпрокуратура подаст в Верховную Раду представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности.

Напомним, 12 марта Луценко сообщил, что Савченко вызывают на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, задержанного 8 марта с большим арсеналом оружия, спрятанного в мебели на выезде с оккупированной территории Донбасса.

Луценко тогда же сообщил, что Савченко покинула страну.

Сама нардеп утверждает, что до 16 марта находится в Страсбурге "в запланированной поездке в Европарламент". Надежда Савченко пообещала прибыть на допрос в СБУ по делу Рубана в случае личного оповещения.

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Службе безопасности удалось предотвратить масштабные теракты в центре Киева, которые Рубан готовил совместно с главарями так называемой "ДНР".
Луценко, генпрокуратура, допрос, савченко, народный депутат, рубан

Вы сейчас просматриваете новость "Савченко вернулась в Украину". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Стало известно, где Савченко "прячется" от допроса

Вчера, 17:47

По ориентировочным данным Генпрокуратуры, нардеп находится на территории Испании

Политика

Юрий Луценко. Фото: Архив "Сегодня"

Савченко грозит арест по делу Рубана

Вчера, 16:43

Генпрокурор предупредил, что вынужден будет обратиться к Верховной Раде
Загрузка...

Политика

Надежда Савченко. Фото: соцсети

Савченко отсутствует на заседании ПАСЕ – замглавы украинской делегации

13 Марта, 14:34

В настоящее время проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже

Политика

Фото: Facebook Надежды Савченко

Савченко пообещала прибыть на допрос в СБУ при одном условии

13 Марта, 14:11

Депутат рассказала, что находится в служебной командировке и готова прийти на допрос

Политика

Надежда Савченко. Фото: Михаил Палинчак

Савченко вызывают на допрос в качестве свидетеля - СБУ

12 Марта, 23:58

Повестки нардепу передали в аппарат Рады

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Савченко ждут на допросе в СБУ: стало известно, куда уехала нардеп

12 Марта, 18:01

Политик заранее уведомила аппарат Верховной Рады о своем отъезде за границу, сказала ее сестра
Загрузка...