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Савченко впервые после освобождения из СИЗО явилась в Раду: появилось видео

Сегодня, 11:21

Нардеп пришла в парламент после долгого перерыва из-за судебных разбирательств

Фото: Сегодня

Народный депутат Надежда Савченко, которая была освобождена из-под стражи, пришла сегодня в Верховную Раду на работу в сессионный зал. Соответствующее видео опубликовано в Twitter общественного движения "Честно".

Нардепа встретили журналисты и пытались взять комментарий, на что она ответила, что выступит перед СМИ позже, и пыталась пройти дальше, однако ее чуть не "сбил" один из операторов с камерой.

"Я очень хочу вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас были травмированы. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе (журналистов). Также надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками", – сказала Савченко и ушла.

Ранее мы писали, что Надежда Савченко после освобождения прямо в зале суда пообещала бороться за смену политического "старья" в Раде, а также заявила, что не собирается бежать от правосудия и намерена победить в судебном процессе.


Также стало известно, почему суд освободил Савченко и Рубана из-под ареста. Защита обвиняемых умудрилась так затянуть заседание, что судьи не успели рассмотреть ходатайство прокуроров.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Тег Рада, нардеп, Савченко

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Источник:

Сегодня

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