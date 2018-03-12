Савченко вызывают на допрос в качестве свидетеля – СБУ

Вчера, 23:58

Повестки нардепу передали в аппарат Рады

Надежда Савченко. Фото: Михаил Палинчак
Надежда Савченко. Фото: Михаил Палинчак

Народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля. Повестку передали в Аппарат Верховной Рады.

Об этом 12 марта сообщили в Службе безопасности Украины.

В СБУ добавили, что Савченко намерены допросить в качестве свидетеля в рамках дела о подозрении в подготовке терактов руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.

"12 марта 2018 в Аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлено повестки на вызов на 11.00 13 марта и 11.00 15 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

Савченко хотят допросить "для выяснения всех обстоятельств совершения уголовных преступлений и причастных к этому лиц".

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Напомним, 8 марта стало известно, что на контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" на Донбассе был задержан Владимир Рубан. Как оказалось, по информации силовиков, задержанный якобы планировал серию терактов, в частности взрывы в Киеве и убийство депутатов, чиновников, в том числе и руководства страны. В итоге 9 марта суд арестовал Владимира Рубана без права залога. Он получил два месяца содержания под стражей.

Отметим, что на суде по избранию меры пресечения присутствовала и Савченко, которая заявляла о поддержке Рубана.

После задержания глава СБУ Василий Грицак раскрыл подробности об огромном арсенале оружия и боеприпасов, которые перевозил Рубан из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию.
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Источник:

"Сегодня"

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