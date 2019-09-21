Савик Шустер подает в суд на Коломойского: стали известны подробности

Бизнесмен отменил ток-шоу телеведущего за две минуты до прямого эфира

Савик Шустер / Фото: телеканал "Украина"

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Известный журналист и телеведущий Савик Шустер подает на бизнесмена Игоря Коломойского в суд иск о защите чести и достоинства на 10 млн грн.

Об этом сам журналист заявил в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Как объяснил телеведущий, это было вызвано заявлениями Коломойского о том, что журналист якобы брал деньги с участников программы "ШустерLive" и отменой ток-шоу в сентябре 2015 года за две минуты до прямого эфира .

Шустер показал видео, в котором Коломойский объяснил причину снятия программы с эфира неким нарушением контракта со стороны телеведущего: приглашением мэров украинских городов на ток-шоу якобы за деньги, при этом один из мэров был "подсунут специально".

"Наше дело ведет юридическая группа. Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности", – заявил Шустер.

На вопрос Коломойского, где они будут судиться – в Украине или Италии (Шустер имеет гражданство Канады и Италии, а Коломойский – Украины, Израиля и Швейцарии) – журналист заметил, что не может понять, где живет бизнесмен.

Коломойский заявил, что живет в Киеве, однако указывать свой адрес в прямом эфире отказался.

Бизнесмен потребовал от журналиста вернуть 2 млн 300 тыс. долларов, якобы заплаченных за съемку десяти эфиров программы ШустерLive, тот в ответ потребовал, чтобы бизнесмен вернул в бюджет 155 млрд гривен, потраченных государством на рефинансирование национализированного ПриватБанка , ранее принадлежавшего Коломойскому.

Бизнес-партнер Шустера Павел Елизаров также обратился к Коломойскому: "Мы передавали вам сигнал. Вы этот сигнал не трансформировали и не показывали. Мы с вами встретимся в суде. Мы вас не трогали, пока вы не оболгали Савика. Отстаньте от новой власти. Все вопросы выясним в суде". Позже добавил, что будет подан иск на 10 млн гривен.

Журналист Соня Кошкина, присутствовавшая на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", выжила фото контракта между журналистом и принадлежащим Коломойскому телеканалом, где в 2015-м должны были выходить программы "ШустерLive":

Напомним, тема ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" была "ПриватБанк – тест для новой власти" .

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