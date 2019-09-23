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Савик Шустер подал в суд на Игоря Коломойского

23 сентября, 22:00

Телеведущий намерен в судебном порядке защитить честь, достоинство и деловую репутацию

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Телеведущий Савик Шустер сдержал слово, и подал в суд на бизнесмена Игоря Коломойского иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

В разгар программы "Свобода Слова с Савиком Шустером", где участники программы говорили о расхищениях в "Приватбанке" перед национализацией, бывший его владелец вместо ответов на острые вопросы, посыпал обвинениями в сторону журналиста и его команды.

"Он обвинил меня в том, что я брал деньги за участие в эфире. Это, я не хочу сейчас перед судом говорить очень резко, но это абсолютная неправда и мы в суде это докажем", – заявил Савик Шустер.

Самые интересные и острые моменты резонансного ток шоу смотрите сегодня в 23:30 в эфире канала "Украина".

А подробный анализ истории смотрите уже в этот четверг в 23:20 на канале "Украина" в сенсационном специальном репортаже расследовании "По следам "Свободы слова".

Напомним, бывший мэр Чернигова Александр Соколов и мэр Тернополя Сергей Надал опровергли заявление Игоря Коломойского о том, что якобы платили по 50 тыс. долларов за участие в ток-шоу Савика Шустера на телеканале бизнесмена, отмененном в сентября 2015 года за две минуты до эфира.

Напомним, тема ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" была "ПриватБанк – тест для новой власти" .

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Источник: Сегодня

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