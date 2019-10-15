Сайдик: на Донбассе выросло число обстрелов, а договориться о разведении сил не удалось

Фото: пресс-центр штаба ООС

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе заседания 15 октября подтвердили необходимость выполнения прежних договоренностей по разведению сил в Донбассе, но не договорились о новых сроках разведения сил. Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Стороны подтвердили необходимость выполнения договоренностей по разведению сил. Обсуждались новые даты и график разведения. Но договоренностей по конкретной дате не достигли", — сказал он.

В то же время Сайдик констатировал увеличение количества обстрелов вдоль линии соприкосновения сторон в Донбассе.

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"Не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня, число нарушений в последнее время значительно возросло", — сказал он.

Также Сайдик призвал стороны конфликта соблюдать перемирие.

"Еще раз настойчиво обращаюсь к сторонам и призываю их, осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия", — подчеркнул он.

Напомним, что заседание Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе пройдет после срыва боевиками договоренностей об отводе войск в Золотом и Петровском, который должен был состояться на прошлой неделе.

Также мы сообщали о том, как президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита на передовую в зону проведения Операции объединенных сил на Донбассе ознакомился с ситуацией на линии столкновения, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных.

Также стало известно, что в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 было сорвано из-за вражеского обстрела.

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