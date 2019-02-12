Сайдик: Завершение конфликта на Донбассе пока не просматривается

По словам спецпредставителя, Минским договоренностям нет альтернативы

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Сайдик: Завершение конфликта на Донбассе пока не просматривается //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/33a/946/5c633a946b344.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/33a/946/5c633a946b344.jpg 2019-02-12T23:30:00+02:00 Политика По словам спецпредставителя, Минским договоренностям нет альтернативы

Завершение конфликта на Донбассе пока не просматривается, но Минские договоренности остаются абсолютно необходимыми для достижения мира и им нет альтернативы. Об этом заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине, спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию в Украине Мартин Сайдик. Он выступал по видеомосту из Минска, где в среду намечено очередное заседание группы.

"Несмотря на принятые обязательства по Минским соглашениям, завершение конфликта не просматривается, хотя и есть определенные подвижки по сравнению с прошлым годом", — отметил он, сославшись, в частности, на решения подгруппы по вопросам безопасности. "Выполнение Минских договоренностей абсолютно необходимо для мирного урегулирования на востоке Украины, — подчеркнул он в заключение. — Этим договоренностям нет альтернативы".

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Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Задекларированный повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают от заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций 12 февраля демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения Россией агрессии на Донбассе. Об этом спикер МИД Украины Екатерина Зеленко сказала на пресс-конференции.

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