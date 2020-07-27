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Сайт президента не работает несколько часов: что говорят у Зеленского

27 июля, 16:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сайт Офиса президента не работает из-за аварийной ситуации

Сайт президента Украины уже несколько часов не работает, и пресс-службе Офиса главы государства пришлось публиковать в Facebook итоги совещания Владимира Зеленского, где он сделал заявление об эпидемии.

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Глава Департамента информационной политики ОПУ Ирина Победоносцева подтвердила "Радио Свобода", что, действительно, есть проблемы с сайтом.

Отметим, что сегодня утром сайт работал не очень хорошо, довольно долго грузились страницы, а потом и вовсе пропала связь с ним, и уже несколько часов информация с сайта не грузится. Пользователи сети заподозрили DDOS-атаку.

"Служба технической поддержки Офиса президента выясняет причины. Надеемся, в ближайшее время все будет работать", – сказала она.

В комментарии "РБК-Украина" в Офисе президента сообщили, что отсутствие доступа к сайту зафиксировали после 11:00.

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"В 11:31 специалистами Департамента IT зафиксировано отсутствие доступа к официальному сайту президента Украины на сайте электронных петиций, которые размещены на технической площадке Государственной службы специальной связи и защиты информации. По информации от ответственного лица ГСССЗИ, проблема возникла в результате аварийной ситуации с электроснабжением", – сказали в ОПУ.

Отметим, по состоянию на 16:15 доступ к сайту президента отсутствует.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне в СНБО выявили утечку данных, которая представляет угрозу для госбезопасности. Украинские специалисты обнаружили, что в DarkNet опубликован перечень почти 3 миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозу направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом gov.ua и больше 6500 с доменом ua, в частности ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры Украины.

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сайт Офис президента

Источник: Сегодня

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