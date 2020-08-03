Сбежавший в Украину противник Лукашенко написал письмо Зеленскому, Трампу и Меркель

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который сбежал из своей страны и сейчас находится в Украине, обратился к мировым лидерам.
Как сообщает "Интерфакс", в своем открытом письме он призвал "поддержать проведение свободных и честных президентских выборов", "обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику" и содействовать организации международного наблюдения за выборами и прозрачным подсчетом голосов.
"В данный момент власти в Беларуси активно препятствуют проведению свободных и честных выборов президента, а также оказывают силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. Для этого они используют всевозможные методы устрашения и грубую силу", – говорится в письме Цепкало.
Беглец также озвучил цели белорусской оппозиции: создание прозрачной избирательной кампании, препятствование фальсификациям, избрание оппозиционерки Светланы Тихановской, освобождение политзаключенных из тюрем и проведение новых "честных и свободных" президентских выборов.
Среди адресатов Цепкало указан лидеров более 30 государств, включая президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелу Меркель, президента США Дональда Трампа, а также премьер-министров Канады и Великобритании Джастина Трюдо и Бориса Джонсона.
Напомним, что в прошлом месяце Валерий Цепкало сообщил о переезде в Россию вместе с детьми из-за готовившегося задержания. При этом его супруга Вероника осталась на родине, где она участвует в избирательной кампании жены другого соперника Александра Лукашенко на выборах – Светланы Тихановской, чей муж Сергей был арестован.
Как уже сообщалось, из-за репрессий в отношении оппозиционных кандидатов Беларусь охватили масштабные митинги. А об акции в знак солидарности с беларусами, которая прошла в Киеве, смотрите в видеосюжете:
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