Сближение Украины и НАТО блокирует не только Венгрия – Вершбоу

Сегодня, 13:07

Во время подготовки к саммиту Альянса не удалось прийти к соглашению союзников об участии Украины в формате EOP

Александр Вершбоу. Фото: dt.ua
Александр Вершбоу. Фото: dt.ua

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что допуск Украины к формату партнерства усиленных возможностей был заблокирован не только из-за позиции Венгрии. Об этом он заявил на заседании Евроатлантического форума в Киеве.

Вершбоу сообщил, что во время подготовки к саммиту Альянса не удалось прийти к соглашению союзников об участии Украины в формате EOP (Enhanced Opportunity Partnership, Партнерство усиленных возможностей), и позиция Будапешта ни была определяющей в этом.

"Не только Венгрия его блокировала, много других союзников его заблокировали", - подчеркнул он.

Бывший представитель руководства НАТО считает, что присоединение Украины к этому формату пошло бы на пользу.

"Я очень разочарован, что в НАТО не предоставили Украине этот статус", - добавил он.

Эту информацию подтвердил также министр иностранных дел Павел Климкин.

"Вопрос не только в Венгрии. Спросите наших немецких друзей, какая у них позиция", - отметил он.

Климкин добавил, что считает ошибочными действия части партнеров Украины.

"Если логика Россия – постоянно повышать ставки, то некоторые наши партнеры (исповедуют) тактику постоянно снижать ставки. И это играет на руку России", - добавил он.

Ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о прогрессе Украины в вопросах интеграции в НАТО.

"Администрация Буша в 2008 году предложила, чтобы для Украины и других стран была ускорена программа по принятию в члены НАТО. Но с этим европейские коллеги, к сожалению, не согласились. Но я думаю, что сейчас наша администрация активно рассматривает этот вопрос, исходя из интересов Украины, несколько шагов было сделано, но многое зависит от Украины – каким образом Украина выполнит условия, как политические, так и военные. Но есть прогресс", – заявил Болтон, отметив,  что США и Украина имеют тесные связи.

Ранее президент Петр Порошенко рассказывал, что мечтает о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО до 2030 года. При этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила, что в НАТО осознают, что реакция Российской Федерации на присоединение Украины к Альянсу не будет положительной.

Напомним, Украина получила статус страны-аспиранта НАТО. Сейчас Украина принимает участие в миссиях НАТО, увеличила вклад в миссии по консультированию и обучению сил в Афганистане, ранее оказывала значительную помощь операциям союзников на Балканах и в Средиземноморском регионе и является одной из четырех стран без статуса членства, участвующих в Силах реагирования НАТО, наряду с Грузией, Финляндией и Швецией.
НАТО, Украина, Вершбоу

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