СБУ инициирует экстренное заседание СНБО по поводу телемоста с Россией

Спецслужба предлагает принять жесткие меры против некоторых украинских телеканалов

Фото: president.gov.ua

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов инициирует срочное заседание СНБО, чтобы президент Владимир Зеленский смог принять официальной решение по ситуации с телемостом с Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Он считает абсолютно неприемлемой организацию одним из украинских телеканалов телемарафона с российским пропагандистским телеканалом. В итоге СБУ направила руководителям некоторых телеканалов Украины сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями.

Баканов отметил, что на заседании СНБО предлагается принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам (телеканалам).

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Также и.о. главы СБУ обратился в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания о возможности предупреждения указанных субъектов информационной деятельности о недопустимости нарушения лицензионных требований и действующего законодательства (сотрудничество с юридическими лицами РФ, находящихся в санкционном списке СНБО), что может стать основанием для применения в отношении них штрафных санкций.

Как сообщали новости "Сегодня", о телемосте объявил на российском телеканале известный пропагандист Дмитрий Киселев. Он заявил, что пройдет это в рамках программы "Надо поговорить" 12 июля, а в пример он привел телемост между США и СССР, который состоялся в разгар напряженных между странами отношений.

"Старшее поколение помнит, сколько неожиданным и захватывающе интересным стал первый советско-американский телемост с участием простых людей СССР и США. Вели тот формат с нашей стороны Владимир Познер, с американской Фил Донахью. Незабываемо. Так вот сейчас — то же самое, но сегодня между Россией и Украиной", – сказал он.

В Нацсовете по телерадиовещанию заявили, что за телемост с Россией могут наказать и телеканалы, и провайдеров. Ольга Герасимьюк объяснила, когда Нацсовет сможет принять меры в случае проведения одного из украинских телеканалов телемарафона с россиянами.

В свою очередь президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу телемоста с Россией. Он объяснил, для чего устроена новая "провокация", и чего ждать от политиков накануне выборов.

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