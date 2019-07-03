СБУ начала проверку по Клюеву и Шарию

Суд считает, что пока нет оснований отказывать Шарию и Клюеву в регистрации на выборы

Фото: СБУ

После того, как экс-главу Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева и журналиста и блогера Анатолия Шария допустили к выборам в Верховную Раду, Служба безопасности начала проверку факта их проживания в Украине в течение последних пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Относительно вопроса регистрации одиозных личностей на парламентских выборах, и.о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", – сообщили в спецслужбе.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь комиссии Наталья Бернацкая рассказывала, что Шестой апелляционный суд обязал комиссию зарегистрировать Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты. В то же время Клюева и Шария уже хотят снять с выборов. Так, например, глава МВД Арсен Аваков подал в ЦИК обращение с утверждением, что Клюев отсутствовал в Украине последние пять лет.

В свою очередь глава Кассационного административного суда при Верховной суде Михаил Смокович разъяснил ситуацию с регистрацией Клюева и Шария на выборы. По его словам, суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать указанных лиц кандидатами в депутаты, а лишь обязал продолжить рассмотрение подачи их заявки. В суде пришли к выводу, что на данный момент нет достаточных оснований для запрета Клюеву и Шарию участвовать в выборах.

Смотрите также в видеосюжете, как на Майдане устроили протест против Шария и Клюева:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ начала проверку по Клюеву и Шарию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"