Сделать стартовой
26,21
29,74
УКР
Главная Больше  Новости политики

СБУ начала проверку по Клюеву и Шарию

3 июля, 16:00

Суд считает, что пока нет оснований отказывать Шарию и Клюеву в регистрации на выборы

Фото: СБУ

После того, как экс-главу Администрации президента времен Януковича Андрея Клюева и журналиста и блогера Анатолия Шария допустили к выборам в Верховную Раду, Служба безопасности начала проверку факта их проживания в Украине в течение последних пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Относительно вопроса регистрации одиозных личностей на парламентских выборах, и.о. главы СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрея Парубия о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня сообщит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", – сообщили в спецслужбе.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь комиссии Наталья Бернацкая рассказывала, что Шестой апелляционный суд обязал комиссию зарегистрировать Шария и Клюева кандидатами в народные депутаты. В то же время Клюева и Шария уже хотят снять с выборов. Так, например, глава МВД Арсен Аваков подал в ЦИК обращение с утверждением, что Клюев отсутствовал в Украине последние пять лет.

В свою очередь глава Кассационного административного суда при Верховной суде Михаил Смокович разъяснил ситуацию с регистрацией Клюева и Шария на выборы. По его словам, суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать указанных лиц кандидатами в депутаты, а лишь обязал продолжить рассмотрение подачи их заявки. В суде пришли к выводу, что на данный момент нет достаточных оснований для запрета Клюеву и Шарию участвовать в выборах.

Смотрите также в видеосюжете, как на Майдане устроили протест против Шария и Клюева:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег проверка, СБУ, клюев, шарий

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ начала проверку по Клюеву и Шарию". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европарламент избрал главой депутата из Италии

Сегодня, 14:55

Сассоли занимал должность вице-президента Европейского парламента предыдущего созыва

ЦИК определил округа, где не смогут состояться парламентские выборы

Сегодня, 04:56

Выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года

ЦИК выделил партиям эфирное время на агитацию

Сегодня, 00:58

Время будет предоставляться в два этапа, равными частями по 30 минут

Протестующие на Майдане анонсировали новую акцию и разошлись

Вчера, 22:07

Сегодняшняя акция протеста прошла спокойно

Обзор и опыт использования ASUS ZenBook UX510UW

Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде

Боярский прокомментировал приговор по делу Кокорина и Мамаева

Грид-гёрлз в Монако. Традицию красоток хотят возродить

"Изначально врачи отводили Фернандо до 12 месяцев"

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

Вчера, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Им нужен ваш номер телефона: как мошенники чистят банковские карты и оформляют кредиты на граждан

1 июля, 07:51

Злоумышленники снимают деньги с чужих карточек и оформляют кредиты, используя номер телефона

Новая украинская школа: чего ждать родителям от реформы образования в Украине

1 июля, 07:34

Новая украинская школа выпустила первый класс

Сколько заплатим за "лишние метры" и что нужно знать о налоге на жилье в 2019 году

1 июля, 07:00

Суммы в платежках за год выросли. На уплату у украинцев — два месяца

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

На Донбассе уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк"

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь