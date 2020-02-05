СБУ объяснила причину обыска в офисе "плюсов"

Изъятие жесткого диска с компьютера журналиста / Скриншот

Обыски, которые проводятся Службой безопасности Украины в офисе по улице Куреневской, 18 , в Киеве не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по месту возможного создания и хранения ими аудиофайлов, полученных незаконным способом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Согласно заявлению ведомства, продолжаются следственные действия, осуществляемые на основании решения суда.

"Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1 не осуществляется", – заявили в спецслужбе.

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Находящиеся в здании на Куреневской, 18, представители СБУ сообщили, что осуществляют поиск материалов и данных, которые указаны в постановлении суда о проведении обыска, и в частности о незаконном прослушивании журналистами разговоров премьер-министра, т. наз. "пленок Гончарука" .

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Один из сотрудников Службы безопасности попросил журналиста Евгения Куксина предоставить пароль к входу в операционную систему на его рабочем компьютере, но тот отказался. Поэтому системный блок рабочего компьютера Куксина был изъят.

Также представители СБУ выясняли, за какими еще компьютерами работал Куксин. Следователи смогли получить доступ к другому компьютеру и изучали содержание всех его папок и файлов.

Напомним, на анонимном канале появилась запись с совещания премьер-министра с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики, а также коммуникация с президентом Владимиром Зеленским. Себя глава Кабмина на записи называет "полным профаном в экономике".

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где, предположительно, сделаны записи переговоров премьер-министра Алексея Гончарука, обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной.

Арахамия прокомментировал скандал с записями

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