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СБУ передала освобожденного пленного прокуратуре

29 июня, 21:52

После прилета в аэропорт "Киев" сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родными


В Службе безопасности Украины заявили, что доставили освобожденного из плена боевиков гражданина Украины Дмитрия Великого в военную прокуратуру "в соответствии с действующим законодательством".

Об этом говорится в сообщении СБУ, которое обнародовано 29 июня.

"Сотрудники СБУ установили, что один из граждан, освобожденных боевиками 28 июня, находится в Украине в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы)", – заявили в СБУ.

"После прилета в аэропорт "Киев" сотрудники СБУ дали возможность гражданину встретиться с родными в Павлоградском районе Днепропетровской обл., после чего в соответствии с действующим законодательством он был передан СБУ следователю военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона, который ведет это дело", – говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что "никаких нарушений прав гражданина при сопровождении в военную прокуратуру не происходило".

Напомним, сегодня, 28 июня, в Киев прилетели Яков Веремейчик, Дмитрий Великий, Максим Горяинов и Эдуард Михеев. Освобожденные украинские заложники прилетели из Минска, куда их доставили из российского Ростова-на-Дону. В аэропорту их встретили родственники.

Они рассказали также, что о возвращении домой узнали дня четыре назад.


Отметим, что на переговорах в Минске российская сторона регулярно срывала процесс обмена пленными, не отвечала на предложения Киева. Так, последний раз Украина сделала предложение России по обмену заложниками в марте

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Тег видео, СБУ, пленные, военная прокуратура, пленные украинские военные , дезертирство

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Источники:

УНИАН , Сегодня

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