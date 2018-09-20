СБУ попробует разобраться в конфликте НАБУ и САП
Материалы производства по факту совершения противоправных действий во время конфликта сотрудников антикоррупционных ведомств отправлены Службе безопасности Украины
Столичная прокуратура передала главному управлению СБУ в Киеве и Киевской области материалы уголовного производства по факту совершения противоправных действий во время конфликта сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) 19 сентября.
"Сведения по факту превышения власти, сопровождавшееся насилием в отношении работника Генеральной прокуратуры Украины с причинением последнем телесных повреждений, внесен в Единый реестр досудебных расследований", – сообщают в пресс-службе киевской прокуратуры.
Как отмечается, следователи подозревают, что под зданием САП было совершено уголовное преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 365 УК Украины "Превышение власти или служебных полномочий").
Отмечается, что процессуальное руководство будет осуществляться киевской прокуратурой.
Как уже сообщалось, в НАБУ отрицают, что детективы пытались установить прослушку руководителя САП Назара Холодницкого.
Кроме того, мы писали о прогнозе политолога Владимира Фесенко, который считает, что конфликт двух антикоррупционных ведомств закончится увольнением глав обоих – и Холодницкого, и Артема Сытника.
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